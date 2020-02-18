Посол Сирии в России оценил возможность продолжения военной операции в Идлибе

НИЖНЕВАРТОВСК /Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/, 18 февраля. /ТАСС/. Сирийская армия имеет право освободить всю территорию страны от террористов. Об этом заявил во вторник посол Сирии в РФ Рияд Хаддад, отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли продолжена операция в Идлибе.

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"Сирийские войска вправе дойти до последнего метра территории Сирии и освободить [ее] от терроризма. И все законы, выходящие из международных прав, однозначно подтверждают права Сирии господствовать на своей территории", - сказал он на III Международном молодежном научно-практическом форуме "Нефтяная столица" в Нижневартовске.

Военная операция в Алеппо и соседней провинции Идлиб началась 25 января после срыва боевиками очередного соглашения о прекращении огня в северной зоне деэскалации. Помимо разгрома бандформирований на подступах к Алеппо, сирийская армия вернула под контроль свыше 50% территории провинции Идлиб. От террористов было полностью очищено стратегическое шоссе Дамаск - Алеппо, которое связывает сирийскую столицу с северными промышленными центрами.