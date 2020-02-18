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В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР

Такую акцию протеста устроила депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Елена Хошатрия

ТБИЛИСИ, 18 февраля. /ТАСС/. Депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Елена Хошатрия устроила во вторник в парламенте Грузии необычную акцию протеста, включив через мегафон гимн СССР во время выступления спикера законодательного органа Арчила Талавкадзе, который отчитывался за проделанную в 2019 году работу. Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте парламента.

Талаквадзе обвинил нынешнюю оппозицию, которая в 2008 году была у власти, в том, что во время августовских событий они "оставили на поле боя своих убитых военных", а также не позаботилась о мирном населении, которое проживало в зоне конфликта.

"Вот и они [оппозиция] появились. Давайте похлопаем. Они вошли символично, давайте послушаем", - сказал Талаквадзе с трибуны.

Инцидент удалось быстро пресечь, приставы парламента вывели из зала Хоштарию. Талаквадзе продолжил свое обращение.

В зале заседания, помимо депутатов, отчет спикера слушали члены правительства Грузии во главе с премьером Георгием Гахарией, а также представители аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

Оппозиция с утра вторника проводит акцию протеста у стен парламента, выступая против назначения Ираклия Шотадзе на должность генпрокурора. Депутаты должны проголосовать за кандидатуру Шотадзе во вторник.

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Грузия
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