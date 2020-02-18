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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что ВСУ прекратили обстрел только после прибытия патруля ОБСЕ

В республике рассказали, что международные наблюдатели в настоящее время ведут мониторинг ситуации в районе населенного пункта Голубовское

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили во вторник обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) только после прибытия в этот район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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"Отреагировав на наше обращение, международные наблюдатели из состава СММ ОБСЕ в настоящее время ведут мониторинг ситуации в районе населенного пункта Голубовское", - сказал Осадчий. Он обвинил украинскую сторону в том, что она спровоцировала обострение ситуации, и добавил, что прекращения огня удалось добиться благодаря действиям военнослужащих Народной милиции ЛНР и оперативному прибытию в район обострения ситуации наблюдателей ОБСЕ. Осадчий рассказал, что "в настоящее время обследование территории ведется международными наблюдателями с использованием беспилотных летательных аппаратов".

Ранее во вторник Народная милиция ЛНР сообщила о попытке прорыва диверсионной группы Вооруженных сил Украины в районе линии соприкосновения в Донбассе. По ее сведениям, группа в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле, не менее двух военнослужащих погибли и трое получили ранения. После этого, как указывается в сообщении, "с целью эвакуации убитых и раненых командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР".

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