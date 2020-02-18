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Выборы президента США - 2020

Блумберг примет участие в теледебатах демократов в Лас-Вегасе

Это стало возможным после публикации результатов опроса Национального общественного радио США - бывший мэр Нью-Йорка может рассчитывать на 19% голосов

ТАСС, 18 февраля. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, сможет принять участие в теледебатах 19 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада). Это стало возможным после публикации результатов опроса Национального общественного радио США.

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Блумберг ранее набрал более 10% голосов потенциальных избирателей-демократов по итогам трех общенациональных опросов. Для того чтобы гарантировать себе участие в дебатах, ему нужно было показать такой же результат по итогам еще одного опроса. Согласно данным NPR, экс-мэр Нью-Йорка может рассчитывать на 19% голосов демократических избирателей (больше только у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - 31%), что делает возможным его появление на теледебатах.

По решению Национального комитета Демократической партии, к ним могут быть допущены те претенденты, кто получил голос хотя бы одного делегата национального съезда по итогам собраний партийных активистов и первичных выборов, проходивших в штатах Айова и Нью-Гэмпшир, или же те, кто получил 10% голосов потенциальных избирателей-демократов по итогам четырех общенациональных опросов. Этим требованиям до сегодняшнего дня соответствовали Сандерс, бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж.

Третьи в нынешнем году и уже девятые с середины прошлого года общенациональные дебаты будет транслировать телекомпания NBC. Они начнутся в 21:00 по местному времени (05:00 мск 20 февраля).

Через два дня после дебатов, 22 февраля, в Неваде пройдут собрания активистов Демократической партии, на которых будут выдвигаться 36 делегатов от этого штата на национальный съезд партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника действующего главы Белого дома Дональда Трампа. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
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