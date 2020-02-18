Чавушоглу допустил встречу Путина и Эрдогана в ближайшие дни

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил возможности проведения в ближайшие дни встречи президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, на которой лидеры обсудят ситуацию в Идлибе.

"Они [делегации РФ и Турции на переговорах в Москве] обменялись мнениями касательно установления режима взаимного прекращения огня, возвращения к выполнению условий сочинского меморандума, а также совместного патрулирования. Если на переговорах в Москве не будет результатов, то в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов", - приводит во вторник слова главы МИД Турции телеканал ТРТ.

Турецкая делегация, которую возглавляет замглавы МИД Седат Онал, с 17 февраля находится в Москве и обсуждает с российскими коллегами ситуацию в сирийском Идлибе. Во вторник турецкие и официальные лица провели второй раунд переговоров, который, по данным Анатолийского агентства, уже завершился.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда переговоров между официальными лицами РФ и Турции. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с Оналом, а также беседу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Главным образом обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации.

Ранее в Идлибе резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск Сирии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.