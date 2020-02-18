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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли западные окраины Донецка

Как уточняется, ВСУ выпустили в направлении поселка шахты "Трудовская" четыре мины калибра 82 мм

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли во вторник западные окраины Донецка и Горловку. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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"ВСУ выпустили в направлении поселка шахты "Трудовская" на западной окраине Донецка четыре мины калибра 82 мм, украинские силовики также применяли противотанковые гранатометы. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Также во вторник утром ВСУ обстреляли из минометов поселок Зайцево на северной окраине Горловки. В результате повреждено пять домов.

Ранее 18 февраля Народная милиция ЛНР сообщила о попытке прорыва диверсионной группы Вооруженных сил Украины в районе линии соприкосновения в Донбассе. По ее сведениям, группа в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле, не менее двух военнослужащих погибли и трое получили ранения. После этого, как указывается в сообщении, "с целью эвакуации убитых и раненых командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР". В результате обстрелов был тяжело ранен мирный житель Голубовского, повреждены дома в ряде населенных пунктов.

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