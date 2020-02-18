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Кризис на Украине

Глава ЛНР призвал ОБСЕ и страны-гаранты повлиять на Киев, чтобы положить конец провокациям

Леонид Пасечник напомнил, что обострение ситуации на линии разграничения произошло в день годовщины крупного поражения ВСУ в феврале 2015 года, когда город Дебальцево был взят силами ДНР

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал ОБСЕ и страны-гаранты минских соглашений повлиять на Украину, чтобы положить конец провокациям Киева, подобных той, что привела во вторник к обострению ситуации на линии соприкосновения во вторник.

"Сегодня украинские вооруженные формирования попытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Попытки украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию ЛНР пресечены. Ни о каком наступлении речи не идет", - говорится в заявлении главы ЛНР, опубликованном агентством Луганскинформцентр.

По словам Пасечника, после неудачной попытки диверсии Вооруженные силу Украины (ВСУ) открыли артиллерийский огонь по территории республики. В результате обстрелов зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, несколько населенных пунктов остались без электричества и водоснабжения, пострадали жители ЛНР. Пасечник напомнил, что обострение ситуации на линии разграничения произошло в день годовщины крупного поражения ВСУ в феврале 2015 года, когда город Дебальцево был взят силами Донецкой народной республики (ДНР).

"Отрекаясь от всех договоренностей, как минских, так и тех, которые были даны на "нормандском саммите" в Париже, президент Украины Владимир Зеленский продолжает отдавать приказы обстреливать территории Луганской народной республики", - заявил Пасечник. "Агрессивная позиция официального Киева ставит под сомнение согласование сроков следующей встречи "нормандской четверки", - считает глава ЛНР.

"Вынужден констатировать, что для народа Донбасса ничего не изменилось. Владимир Зеленский продолжает братоубийственную войну, начатую его предшественником [Петром] Порошенко. Призываю ОБСЕ и страны-гаранты минских соглашений оказать влияние на украинскую сторону с тем, чтобы положить конец кровавым провокациям Киева", - заявил Пасечник.

Ранее во вторник Народная милиция ЛНР сообщила о попытке прорыва диверсионной группы Вооруженных сил Украины в районе линии соприкосновения в Донбассе. По ее сведениям, группа в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле, не менее двух военнослужащих погибли и трое получили ранения. После этого, как указывается в сообщении, "с целью эвакуации убитых и раненых командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР". В результате обстрелов был тяжело ранен мирный житель Голубовского, повреждены дома в ряде населенных пунктов.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеПасечник, Леонид ИвановичЗеленский, Владимир Александрович
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