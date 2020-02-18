Си Цзиньпин: Китай выполнит задачи развития на 2020 год, несмотря на вспышку коронавируса

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Китай сможет выполнить задачи экономического развития на текущий год, несмотря на негативные последствия от вспышки нового коронавируса. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мы уверены, что сможем достигнуть цели социального-экономического развития на 2020 год. В особенности это касается решительной победы в формировании среднезажиточного общества, упорной борьбы с бедностью", - приводит слова Си Цзиньпина агентство "Синьхуа".

Как он подчеркнул, власти КНР предпринимают целый ряд эффективных мер, чтобы смягчить негативный эффект от распространения заболевания. "Китайская сторона продолжит обеспечивать прозрачность по этому вопросу, взаимодействовать с другими странами, включая Великобританию", - подытожил Си Цзиньпин.