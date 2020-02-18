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Бывший генеральный прокурор Украины Шокин вновь просит суд восстановить его в должности

По данным агентства Украинские новости, он обосновывает иск "новыми обстоятельствами", связанными с заявлением экс-вице-президента США Джозефа Байдена о вмешательстве в процесс его увольнения

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин вновь обратился в Верховный суд страны с иском о восстановлении его в должности. Об этом сообщило во вторник агентство Украинские новости, которое располагает копией иска Шокина.

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Экс-прокурор просит пересмотреть решение Высшего административного суда Украины (ВАСУ) от 2017 года, согласно которому Шокин так и не был восстановлен в должности. Он, в частности, обосновывает иск "новыми обстоятельствами", связанными с заявлением экс-вице-президента США Джозефа Байдена о вмешательстве в процесс увольнения. В этой связи бывший генпрокурор просит Верховный суд рассмотреть его иск к Петру Порошенко, который во время президентства своим указом отстранил Шокина от должности, и Верховной раде, давшей согласие на его увольнение.

В октябре 2019 года кассационная административная палата Верховного суда уже отказывала Шокину восстановить его в должности.

Шокин занимал должность генерального прокурора Украины с 2015 года по 2016 год. Ранее в интервью телеканалу NHK бывший и.о. генпрокурора Украины Юрий Севрук заявил, что бывший вице-президент США Джозеф Байден во время своей поездки на Украину в декабре 2015 года лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, инициировавшего расследование в отношении руководства холдинга Burisma, где работал сын Байдена Хантер. Севрук также отметил, что после увольнения Шокина "США предоставили финансовую помощь Украине в размере $1 млрд". Сам экс-генпрокурор в январе этого года также сообщал адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, что его просили закрыть дело Burisma.

В марте 2017 года Шокин подал иск в ВАСУ с просьбой признать незаконным и отменить указ президента от 3 апреля 2016 года об освобождении, но суд оставил иск без рассмотрения в связи с истечением сроков подачи обращения. В сентябре 2019 года Шокин через своего представителя подал в Верховный суд иск с требованием восстановить его в должности генпрокурора в связи с "вновь открывшимися обстоятельствами".

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