В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к новым провокациям на линии соприкосновения у Голубовского

"По оперативным данным от нашего источника в штабе 46-й бригады получена информация о том, что в ночное время планируются очередные провокации в районе населенного пункта Голубовское", - цитирует агентство Луганскинформцентр сообщение Народной милиции ЛНР.

"Так, по имеющейся информации, в настоящее время резервная группа из состава 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ находится в состоянии готовности выдвинуться в зону ответственности 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - отметили в Народной милиции ЛНР. По ее данным, украинские военные планируют применение резервной группы после окончания работы в Голубовском сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в темное время суток.

Ранее во вторник Народная милиция ЛНР сообщила, что диверсионная группа ВСУ в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле, не менее двух военнослужащих погибли и трое получили ранения. После этого, как указывается в сообщении, "с целью эвакуации убитых и раненых командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР". В результате обстрелов ВСУ был тяжело ранен житель Голубовского, повреждены более десяти домов в ряде населенных пунктов республики.