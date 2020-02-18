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Кризис на Украине

В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к новым провокациям на линии соприкосновения у Голубовского

По данным Народной милиции ЛНР, украинские военные планируют применение резервной группы после окончания работы в Голубовском сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в темное время суток

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики заявила о подготовке Вооруженные силы Украины (ВСУ) к очередным провокациям на линии соприкосновения у поселка Голубовское.

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"По оперативным данным от нашего источника в штабе 46-й бригады получена информация о том, что в ночное время планируются очередные провокации в районе населенного пункта Голубовское", - цитирует агентство Луганскинформцентр сообщение Народной милиции ЛНР.

"Так, по имеющейся информации, в настоящее время резервная группа из состава 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ находится в состоянии готовности выдвинуться в зону ответственности 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - отметили в Народной милиции ЛНР. По ее данным, украинские военные планируют применение резервной группы после окончания работы в Голубовском сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в темное время суток.

Ранее во вторник Народная милиция ЛНР сообщила, что диверсионная группа ВСУ в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле, не менее двух военнослужащих погибли и трое получили ранения. После этого, как указывается в сообщении, "с целью эвакуации убитых и раненых командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР". В результате обстрелов ВСУ был тяжело ранен житель Голубовского, повреждены более десяти домов в ряде населенных пунктов республики.

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