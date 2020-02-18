Суд Испании оставил в силе решение об утрате экс-замом Пучдемона статуса евродепутата

МАДРИД, 18 февраля. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании отказался приостановить действие решения ЦИК страны, который объявил об утрате статуса евродепутата бывшим замглавы правительства Каталонии Ориолом Жункерасом. Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении ВС.

В документе отмечается, что суд "отклонил ходатайство Ориола Жункераса, [просившего] о приостановлении соглашения Центральной избирательной комиссии от 3 января, согласно которому было объявлено об утрате статуса евродепутата". ЦИК аргументировал свою позицию тем, что политик был приговорен к 13 годам тюрьмы за причастность к организации незаконного референдума о независимости Каталонии.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 19 декабря постановил, что Жункерас имеет депутатскую неприкосновенность, так как является членом Европарламента (ЕП). Суд Испании пообещал изучить решение европейской юстиции и просил стороны, вовлеченные в процесс, изложить свои позиции.

В июле прошлого года ВС решил уточнить у суда ЕС вопрос о сфере действия неприкосновенности бывшего замглавы правительства Каталонии, который по итогам выборов в Европарламент получил место в палате. Испанские судебные власти не позволили ему принести присягу в качестве евродепутата.

ВС Испании вынес ранее вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.