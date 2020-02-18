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Абашидзе заявил, что встретится с Карасиным в Праге 19-20 марта

ТБИЛИСИ, 18 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что встретится с членом Совета Федерации Григорием Карасиным в Праге 19-20 марта.

"Мы встретимся во второй половине марта, 19-20 числа. Традиционно будем обсуждать вопросы гуманитарного характера, торгово-экономические связи, а также вопрос восстановления прямого авиасообщения. Мы готовы к восстановлению сообщения и выслушаем их (российскую - прим. ТАСС) позицию", - сказал Абашидзе во вторник в беседе с корр. ТАСС.

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ГрузияРоссия
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