Абашидзе заявил, что встретится с Карасиным в Праге 19-20 марта

ТБИЛИСИ, 18 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что встретится с членом Совета Федерации Григорием Карасиным в Праге 19-20 марта.

"Мы встретимся во второй половине марта, 19-20 числа. Традиционно будем обсуждать вопросы гуманитарного характера, торгово-экономические связи, а также вопрос восстановления прямого авиасообщения. Мы готовы к восстановлению сообщения и выслушаем их (российскую - прим. ТАСС) позицию", - сказал Абашидзе во вторник в беседе с корр. ТАСС.