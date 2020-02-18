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Медведчук: ни один удерживаемый из списка Киева на обмен пока не подтвержден в Донбассе

Лидер "Оппозиционной платформы" назвал популизмом заявления о том, что достигнута договоренность с ДНР и ЛНР

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук назвал популизмом заявления Киева о том, что достигнута договоренность с Донецкой и Луганской народными республиками о новом обмене пленными.

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"Ситуация на сегодняшний день следующая: Украина подала для освобождения и установления 165 лиц в Донецке и 46 лиц в Луганске. На сегодняшний день, а если быть точным, на вчерашний, ни один из одного и второго списка Донецком и Луганском не подтвержден как установленное лицо там, - сказал Медведчук журналистам в кулуарах Рады. - Поэтому дальше ответьте сами, насколько реально говорить об обмене, а тем более о дате обмена. Это опять популизм и использование этой темы для поддержания авторитета и получения политических дивидендов. Пока не больше".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил в понедельник, что Киев планирует провести очередной большой обмен пленными с республиками Донбасса до следующей встречи лидеров стран нормандского формата (Германия, Россия, Франция, Украина) в апреле.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры о возвращении 200 пленных с территорий республик Донбасса. По его словам, по этому вопросу Киев уже практически договорился.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеОбмен пленными в ДонбассеЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим ВладимировичОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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