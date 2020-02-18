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В Каталонии настаивают на необходимости посредника на переговорах с правительством Испании

Ранее премьер Испании Педро Санчес и лидер автономии Ким Торра договорились начать диалог в этом месяце

МАДРИД, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Каталонии настаивают на необходимости посредника при переговорах с правительством Испании для урегулирования регионального кризиса. Об этом заявила во вторник официальный представитель кабмина Каталонии Меричель Будо.

6 февраля премьер Испании Педро Санчес и лидер автономии Ким Торра договорились начать диалог между двумя правительствами уже в этом месяце. "В парламенте Каталонии была согласована фигура посредника, и мы работаем над тем, чтобы это было обеспечено за столом переговоров", - сказала Будо.

По ее словам, "самым важным соглашением, достигнутым между двумя председателями (Санчесом и Торрой - прим. ТАСС), было возобновление диалога о политическом конфликте между Каталонией и испанским государством". При этом Будо добавила, что дата начала переговоров "не является самым важным" аспектом. "Самое главное, чтобы этот стол переговоров увенчался успехом", - считает она.

Ранее правительство Испании заявляло о готовности начать диалог для урегулирования каталонской проблемы до проведения внеочередных выборов в регионе. Пока нет даты проведения волеизъявления.

Теги
ИспанияСанчес, ПедроТорра, Ким
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