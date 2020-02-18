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Кризис на Украине

Евросоюз выразил "чрезвычайную обеспокоенность" эскалацией ситуации в Донбассе

В Брюсселе напомнили о важности выполнения минских соглашений

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Представитель внешнеполитической службы ЕС заявил, что в Евросоюзе сильно обеспокоены эскалацией ситуации в Донбассе и напоминают о важности выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.

"Сегодняшние сообщения о военной эскалации в районе Золотого с применением запрещенного минскими соглашениями оружия привели к жертвам и вызывают чрезвычайную тревогу", - сказал он во вторник ТАСС, подчеркнув, что это "полностью идет вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не полностью соблюдается".

По его словам, стороны не должны забывать о решающей роли минских соглашений. "Решающее значение имеет полное выполнение минских договоренностей и мер, согласованных на саммите "нормандской четверки" в Париже. Мы ожидаем от России полного и немедленного использования своего влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает в этом отношении", - добавил представитель ЕС.

Ранее во вторник стороны конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разделения.

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