В Амстердаме оценили замену украинских прокуроров по делу MH17

ГААГА, 18 февраля. /ТАСС/. Замена украинских прокуроров в Совместной следственной группе (ССГ) не окажет сильного влияния на ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявил во вторник министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус в ходе правительственного часа в нижней палате голландского парламента.

"Досье по делу MH17 содержит всю последнюю информацию", - подчеркнул он. Украина, добавил министр, остается последовательным партнером ССГ, замена представителей страны не изменит этого.

Ранее газета NRC Next сообщила о том, что все шесть прокуроров, причастных к расследованию дела, были отстранены от исполнения своих обязанностей. Пятеро из них были уволены, в том числе Олеся Скрипник, являвшаяся одним из двух членов ССГ от Украины. Другой представитель Украины, Олег Пересада, остался вовлечен в деятельность ССГ, но не в качестве прокурора, а в качестве советника.

Вызов Грапперхауса на правительственный час был вызван обеспокоенностью депутатов, что эта ситуация может отразиться на ходе расследования. "Это должно что-то значить для расследования", - отметил депутат входящей в правящую коалицию партии "Христианско-демократический призыв" Крис ван Дам. Он добавил, что предпочел бы узнать новость об отстранении прокуроров от министра, а не из газет. В ответ на это Грапперхаус заявил, что министерство действительно было осведомлено об изменениях, однако, поскольку украинская сторона гарантировала преемственность процесса, он не посчитал необходимым информировать об этом парламент. Два новых члена ССГ от Украины должны быть назначены в ближайшее время, добавил министр. По предварительной информации, это должно произойти 8 марта.