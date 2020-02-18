АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе. Об этом заявил во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в президентском дворце.

"Нашей основной линией [политики касательно Идлиба] является возвращение к сочинскому меморандуму. Было принято решение продолжить переговоры", - сказал представитель Эрдогана, комментируя прошедшие двухдневные переговоры российских и турецких официальных лиц в Москве.

По словам Калына, Турция намерена продолжить "отправку военных в Идлиб для укрепления наблюдательных постов и защиты мирного населения". Кроме того, он также отметил, что Анкара не рассматривает возможность "изменения местоположения уже существующих наблюдательных пунктов" ВС Турции.

Переговоры РФ и Турции по Идлибу пока не принесли результатов, которые удовлетворили бы Турцию, сказал представитель Эрдогана. "Сначала переговоры прошли у нас, в Анкаре, затем наша делегация ездила в Москву. На данный момент они не дали результата, который бы нас удовлетворил", - сказал он. При этом представитель Тайипа Эрдогана подчеркнул, что Турция "не заинтересована в ухудшении отношений с Россией из-за Идлиба".

"Сначала переговоры прошли у нас, в Анкаре, затем наша делегация ездила в Москву. На данный момент они не дали результата, который бы нас удовлетворил", - сказал он. При этом представитель Тайипа Эрдогана подчеркнул, что Турция "не заинтересована в ухудшении отношений с Россией из-за Идлиба".

По словам Калына, Анкара "отвергла предложенные [Россией в ходе переговоров] документы и карты".