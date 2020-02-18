Госдеп: испанской Repsol придется изменить свою работу с Венесуэлой во избежание санкций

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Испанская нефтяная компания Repsol будет вынуждена во избежание санкций США частично изменить свою деятельность, касающуюся Венесуэлы. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"У нас без сомнения будут дополнительные разговоры с представителями правительства Испании и Repsol. Мы ожидаем, что по мере того, как мы будем предпринимать новые шаги, Repsol придется изменить некоторую свою деятельность, и это будет касаться и других иностранных нефтяных компаний в Венесуэле", - сказал он.

Представители вашингтонской администрации объявили во вторник о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Ранее Вашингтон заявлял, что рассматривает возможность применения санкций в отношении компаний, которые работают в Венесуэле, среди которых были названы "Роснефть", испанская Repsol и американская Chevron.

Газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве страны сообщала, что власти королевства предупредили США о том, что Вашингтон не может ожидать расширения военного сотрудничества с Мадридом, угрожая испанским компаниям, а также вводя таможенные пошлины и санкции. Американская администрация уже некоторое время предпринимает меры, которые правительство Испании считает недружественными. Среди них - решение Вашингтона ввести пошлины на ввоз продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, стало известно о решении Госдепартамента запретить въезд в страну вице-президенту одной из крупнейших в Европе сети отелей Melia Hotels Габриэлю Эскарреру, поскольку принадлежащая ему компания ведет деятельность на Кубе.