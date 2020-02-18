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Пакистан испытал крылатую ракету "Раад-2"

В армии сообщили, что оружейный комплекс оборудован современными системами наведения и навигации, что позволяет поражать цели с высокой точностью

ИСЛАМАБАД, 18 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана испытали крылатую ракеты "Раад-2". Об этом во вторник сообщает пресс-служба армии страны.

"Пакистан произвел успешный пуск крылатой ракеты авиационного базирования "Раад-2" с дальностью полета 600 км", - говорится в пресс-релизе.

"Оружейный комплекс оборудован современными системами наведения и навигации, что позволяет поражать цели с высокой точностью", - заявляет армейская пресс-служба. "Президент Пакистана Ариф Алви, премьер-министр Имран Хан и начальник штаба ВС Пакистана поздравили ученых и инженеров с успешным проведением испытаний", - подчеркивается в заявлении.

Крылатая ракета авиационного базирования "Хатф-8" предназначена для вооружения ударной авиации и способна нести боеголовки ядерного и обычного типов.

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Пакистан
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