В Индии отложили выборы в Джамму и Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Индии объявили во вторник о переносе выборов в панчаяты (органы местного самоуправления) в северной союзной территории Джамму и Кашмир, которые были назначены на март. Как сообщил прессе глава регионального избиркома Шайлендра Кумар, причиной переноса стали проблемы с безопасностью.

"Выборы в панчаяты отложены на три недели из соображений безопасности", - цитирует Кумара информационное агентство PTI. По его словам, это было сделано после того, как МВД передало ему "данные, связанные с вопросами безопасности". Кумар не сообщил, какие именно сведения были предоставлены.

Когда точно пройдут выборы, будет объявлено позже. Голосование в Джамму и Кашмире должно было пройти в восемь этапов c 5 по 20 марта. Эти выборы призваны стать первым масштабным политическим мероприятием в регионе после того, как центральное правительство аннулировало особый статус штата Джамму и Кашмир, разделив его на две союзные территории.

Панчаяты - органы самоуправления, которые являются базовыми низовыми единицами местной администрации. Они есть в деревнях, кварталах, районах. Эти выборы должны стать первым шагом к выборам в региональное законодательное собрание.