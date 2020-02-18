ООН отложила начало сессии комиссии по разоружению из-за невыдачи визы США дипломату РФ

ООН, 18 февраля. /ТАСС/. Комиссия ООН по разоружению (КООНР) отложила на десять дней начало своей ежегодной сессии из-за невыдачи в надлежащий срок визы США главе российской делегации Константину Воронцову. Об этом сообщается в опубликованном во вторник в пресс-релизе организации.

В ходе состоявшегося во вторник закрытого заседания Комиссии первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что главе российской делегации, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Воронцову не была вовремя выдана виза США, в связи с чем он не смог прибыть в ООН.

"Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на 10 дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности РФ в связи с невыдачей делегату американской визы", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что ни одна из стран в ходе встречи не представила возражений решению перенести сессию.

Проблемы с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. В 2019 году организационная сессия Комиссии так и не была проведена по той же причине.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня. В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, Иран и Венесуэлу, прибывающим в страну на мероприятия по линии всемирной организации.

КООНР собирается на три недели весной и осуществляет свою работу на пленарных заседаниях и в рабочих группах, причем количество рабочих групп зависит от числа основных пунктов повестки дня. Пять географических групп по очереди выполняют функции Председателя КООНР, при этом председатели рабочих групп выбираются соответственно.