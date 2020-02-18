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Премьер Афганистана отказался признать итоги президентских выборов

Ранее действующий президент Афганистана Ашраф Гани был официально объявлен победителем на выборах главы государства

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Афганистана и премьер-министр страны Абдулла Абдулла отказался признать итоги президентских выборов. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

"Сегодня я обращаюсь к народу Афганистана с таким посланием: нет никаких сомнений в том, что мы победили на выборах, основанных на прозрачном биометрическом голосовании. Решение по спорным голосам было незаконным и приравнивается к перевороту и государственной измене в пользу команды наших соперников", - заявил Абдулла в своем сообщении.

"Мы не принимаем фальшивые результаты. Мы объявляем о нашей победе. Мы сформируем коалиционное правительство. Мы призываем всех наших соотечественников, которые верят в демократию и справедливость, поддержать нас. Да защитит бог нашу страну", - добавил кандидат в президенты.

Ранее действующий президент Афганистана Ашраф Гани был официально объявлен победителем на выборах главы государства. Согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии (НИК) страны, Гани получил 50,64% голосов избирателей, за него проголосовали более 923 тыс. граждан страны, имеющих право голоса и пришедших на избирательные участки. На втором месте оказался Абдулла Абдулла, набрав 39,52% голосов, за ним следует экс-премьер и бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85%.

Президентские выборы состоялись в Афганистане 28 сентября. При подсчете голосов впервые были применены биометрические технологии, поэтому подведение итогов выборов затянулось на несколько месяцев.

Теги
АфганистанАбдулла, Абдулла
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