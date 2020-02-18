Трамп: у США есть шанс договориться с талибами о мире в Афганистане

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил во вторник мнение, что у Соединенных Штатов и радикального движения "Талибан" (запрещено в России) есть шанс договориться о мире в Афганистане.

"Мы ведем переговоры с [движением] "Талибан". Мы с ними уже какое-то время ведем переговоры. Посмотрим, что произойдет. Это шанс на то, что они пойдут на сделку. Это шанс", - сказал американский лидер, беседуя с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Калифорния.

Власти США и талибы 14 февраля достигли договоренности о снижении уровня насилия на всей территории Афганистана сроком на семь дней. Предполагается, что в течение десяти дней по завершении этого периода должен начаться межафганский диалог. Одной из его тем, как ожидается, будет политическое устройство страны.

Соглашения США и талибов направлены на создание условий для вывода части американских войск из Афганистана. В рамках указанной сделки Вашингтон может сократить американский контингент, как ранее уточняли американские должностные лица, с 12-13 тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих.