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Кризис в Сирии
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Трамп заявил, что вместе с Эрдоганом работает над урегулированием ситуации в Идлибе

Вашингтон и Анкара "в тесном контакте" прорабатывают этот вопрос, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Турция тесно сотрудничают в деле урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил во вторник американский лидер Дональд Трамп.

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"У меня были важные [телефонные] переговоры с [президентом Турции Тайипом] Эрдоганом об Идлибе. <...> Мы работаем вместе над Идлибом. Посмотрим, что мы сможем сделать вместе", - заявил президент, отвечая на вопросы журналистов об урегулировании ситуации в провинции.

Он добавил, что Вашингтон и Анкара "в тесном контакте" прорабатывают этот вопрос. По мнению Трампа, Эрдоган "не хочет, чтобы люди погибали тысячами и сотнями тысяч" в Идлибе.

Саму ситуацию в этой провинции глава вашингтонской администрации считает "очень тяжелой". Он в очередной раз назвал Эрдогана "крутым парнем" и добавил, что между двумя лидерами "очень хорошие отношения". "Я провел очень хорошие [телефонные] переговоры с Эрдоганом. Я уважаю его. У нас очень хорошие отношения. Да, я согласен с тем, что он крутой парень, но у нас очень хорошие отношения. Я, кажется, лучше справляюсь с крутыми парнями", - подчеркнул президент.

Теги
СШАТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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