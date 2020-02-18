Reuters: США ужесточают правила регистрации для государственных СМИ Китая

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Власти США вводят в отношении пяти крупнейших государственных СМИ Китая более жесткие правила регистрации на американской территории. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Госдепартамента высокого ранга.

Речь идет об агентстве "Синьхуа", телеканале CGTN, Международном радио Китая, газете "Чжунго жибао" и компании Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты "Жэньминь жибао".

Согласно этим данным, для китайских СМИ теперь будут действовать такие же правила, как для иностранных посольств. Им придется предоставлять списки своих сотрудников в США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать в Госдепартаменте собственность, которой они владеют или берут в аренду.

По словам представителей американского внешнеполитического ведомства, это связано с тем, что власти КНР в последнее время якобы устанавливают "все более драконовский" режим контроля над СМИ, которые стали "инструментом пропагандистского аппарата Коммунистической партии Китая".

Сотрудники Госдепартамента говорили на условиях анонимности. По их словам, Пекин заранее не был уведомлен о шагах со стороны Вашингтона, а о новых правилах представителям китайских властей сообщат лишь во второй половине дня во вторник.