В WikiLeaks рассказали о состоянии Ассанжа

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж чувствует себя лучше после того, как его перевели в общее крыло британской тюрьмы Белмарш. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции, организованной информагентством Press Association, заявил журналистам главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

"Я виделся с ним дней 10 назад. Ему лучше благодаря усилиям его адвокатов, общественности, и, как ни удивительно, других заключенных тюрьмы Белмарш, которые вместе добивались того, чтобы его прекратили держать в одиночной камере", - сказал Храфнссон.

В конце января стало известно, что после того, как Ассанж провел больше девяти месяцев в одиночном заключении, его перевели в общее крыло тюрьмы Белмарш, где у него есть возможность общаться с другими заключенными. Это было расценено защитой как крупная победа. Эксперты ООН, а также более 100 врачей и психологов из 18 стран ранее неоднократно обращали внимание на то, что длительная изоляция Ассанжа от окружающего мира может считаться психологической пыткой и сильно сказывается на здоровье австралийца.

В настоящий момент суд Лондона готовится к тому, чтобы начать рассматривать по существу дела об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты, где он обвиняется в преступлениях, связанных "с крупнейшим в истории США" случаем раскрытия секретной информации. Основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.