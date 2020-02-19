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Из порта Триполи вывели нефтяные танкеры из-за ударов ЛНА

Также отменены операции по отгрузке

КАИР, 19 февраля. /ТАСС/. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии распорядилась эвакуировать танкеры из порта Триполи и отменить все операции по отгрузке сырья в связи с ударами Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

"Мы в срочном порядке отвели нефтеналивные суда от порта на безопасное расстояние и отменили операции по разгрузке после падения снарядов на территории порта буквально в нескольких метрах от танкера с легковоспламеняющимся сжиженным газом, - указывается в коммюнике. - Атака на порт могла привести к гуманитарной и экологической катастрофе и оказать крайне негативное влияние на густонаселенный Триполи".

По данным NOC, единственное топливохранилище ливийской столицы, расположенное в районе ведущей к аэропорту трассы, было перенесено из-за боев в этой зоне. "Последствия мгновенно отразятся на обеспечении топливом жизненно важной инфраструктуры столицы, в том числе электростанций, школ, больниц, - отметили в корпорации. - Мы самым решительным образом осуждаем такое поведение и призываем международное сообщество срочно вмешаться, чтобы предотвратить серьезную эскалацию конфликта и позволить NOC управлять поставками топлива. Сейчас изучаются альтернативные способы обеспечения топливом Триполи и его окрестностей".

Во вторник ЛНА нанесла несколько ударов по порту Триполи. Как заявил ее представитель Халид аль-Махджуб, силы Хафтара уничтожили турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов для вооруженных группировок, прибывшее в нарушение международного эмбарго.

Кроме того, вечером того же дня в районе Триполи были сбиты два турецких беспилотных летательных аппарата.

В обнародованном позднее заявлении главного командования ЛНА указывается, что она "соблюдает соглашение о прекращении огня в Ливии, а удары наносятся по складам с оружием и боеприпасами в порту Триполи в целях ослабления боевой мощи наемников".

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Ливия
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