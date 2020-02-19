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Трамп заявил, что знает имя чиновника, написавшего книгу о саботаже его решений

Президент США подчеркнул, что все знает про организаторов утечек информации

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно имя чиновника вашингтонской администрации, написавшего в прошлом году книгу о саботаже им и его единомышленниками решений нынешнего американского лидера.

Неанонимный аноним

Беседуя во вторник с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Калифорния, Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, ведутся ли в правительстве США поиски этого чиновника. "Да, ведутся. Но не так, чтобы интенсивно", - сказал сначала глава администрации США. Поколебавшись секунду, Трамп добавил: "Я знаю, кто это".

"Я знаю, о ком идет речь, но мы в это вдаваться не будем <...> Я знаю, кто это. И я знаю, кем являются некоторые организаторы утечек [информации в администрации США]", - продолжал глава Белого дома.

"Я знаю все про анонима, - утверждал Трамп. - И про организаторов утечек [информации] мы тоже многое знаем; мы [вообще] многое знаем". При этом американский лидер заявил, что намеренно предоставляет некоторым лицам определенную информацию - в расчете на предание ее огласке. "В действительности, когда я хочу что-то довести до сведения прессы, я это сообщаю определенным лицам. И, поразительное дело, это становится известно, пока я это так и оставляю", - отметил президент.

Он отказался раскрыть имя анонима. "Не могу вам этого сказать", - подчеркнул Трамп. Кроме того, он обвинил отдельных журналистов, освещающих деятельность администрации США, в том, что они придумывают несуществующие источники информации для придания большего веса своим публикациям.

"Движение сопротивления"

Соответствующая книга анонима в США стала бестселлером. 5 сентября 2018 года The New York Times разместила статью этого же автора, являющегося сотрудником американской администрации высокого ранга. В ней говорилось, что в правительстве США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор.

По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации" части повестки дня президента и его "наихудших намерений".

Это движение, говорилось в статье, по сути саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с Россией. Сразу же после этой публикации, как сообщала газета The Washington Post, Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи.

По сведениям газеты, публикация вызвала у президента приступ "вулканического гнева и привела его в безмерную ярость".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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