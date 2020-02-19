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В результате обстрела силами ЛНА порта Триполи погибли три человека

Пострадали пять человек

КАИР, 19 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли, пятеро получили ранения во вторник в результате обстрела силами Ливийской национальной армии (ЛНА) порта Триполи. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, передает телеканал Al Jazeera.

Как отмечается в сообщении входящего в Правительство национального согласия Фаиза Сараджа ведомства, "все погибшие и пострадавшие - гражданские лица".

Во вторник силы ЛНА нанесли несколько ударов по порту Триполи. По словам представителя армии Халида аль-Махджуба, армия Халифы Хафтара уничтожила турецкое судно с грузом вооружения и боеприпасов для вооруженных группировок, прибывшее в нарушение международного эмбарго. Однако позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкий корабль в порту Триполи при обстреле не пострадал.

В обнародованном после инцидента заявлении Главного командования ЛНА указывается, что армия "соблюдает соглашение о прекращении огня в Ливии, а удары наносятся по складам с оружием и боеприпасами в порту Триполи в целях ослабления боевой мощи наемников".

После этого Национальная нефтяная корпорация Ливии распорядилась эвакуировать на безопасное расстояние нефтяные танкеры из порта ливийской столицы и отменить все операции по отгрузке нефти во избежание возможной гуманитарной и экологической катастрофы, к которой могут привести взрывы танкеров с легковоспламеняющимся сжиженным газом.

Теги
ЛивияСарадж, Фаиз
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