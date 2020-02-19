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Киев в Совбезе ООН заверил, что делает все для встречи "нормандской четверки" в Берлине

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица также заявил, что Россия не выполняет минские соглашения и "дистанцируется" от них

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. Украина привержена идее проведения очередной встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), которую ожидает в апреле в Берлине. Об этом в среду на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на востоке Украины заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

"Мы делаем все, чтобы этот саммит [в "нормандском формате"] состоялся. Мы полностью привержены этой работе", - сказал Кислица. Аргументируя это, он напомнил заявление президента Украины Владимира Зеленского о "новой инициативе по секторальному разведению [сторон в Донбассе]". Также представитель внешнеполитического ведомства Украины упомянул о планах Киева провести местные выборы по всей территории страны, в том числе и на неподконтрольных территориях Донбасса, "когда позволят условия безопасности и политические условия". "Мы будем стремиться к миру исключительно дипломатическим путем", - заверил Кислица.

При этом в основную часть своего выступления он посвятил обвинениям в сторону России. Кислица заявил, что РФ пытается "затянуть" конфликт в Донбассе, а также не выполняет минские соглашения и "дистанцируется" от них. Кроме того, он отметил, что Украина считает Россию причастной к эскалации конфликта в Донбассе минувшим утром. Нападки замглавы украинского МИД на Россию коснулись и темы Крыма.

Во вторник стороны конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разделения.

Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции после трехлетнего перерыва прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", также они выступили за разведение сил на отдельных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса. Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца в Берлине, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что утверждения партнеров России по "нормандскому формату" о проведении саммита "четверки" в апреле являются не более чем пожеланиями. Он посоветовал Киеву, прежде чем созвать новый саммит, определиться, с каким набором решений выйти на него, а также завершить процесс реализации предыдущих договоренностей.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияЗеленский, Владимир Александрович
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