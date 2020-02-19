Помпео считает, что ужесточение правил для государственных СМИ Китая давно назрело

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, ужесточив правила регистрации для пяти китайских СМИ, "просто признали тот факт, что они контролируются" Коммунистической партией Китая (КПК). Так госсекретарь США Майкл Помпео пояснил во вторник информационному порталу Axios действия американских властей.

В отношении пяти крупнейших государственных СМИ Китая были введены более жесткие правила осуществления деятельности на американской территории. Речь идет об агентстве "Синьхуа", телеканале CGTN, Международном радио Китая, газете "Чжунго жибао" и компании Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты "Жэньминь жибао".

По словам Помпео, они, "несомненно, контролируются" КПК и США "просто признали этот факт, предприняв соответствующие действия". "В Китае все СМИ работают на КПК, о чем прямо заявил председатель [КНР] Си Цзиньпин", - утверждал шеф американской дипломатии, не приводя конкретных цитат.

"Поскольку эти организации работают на КПК, вполне естественно, что мы относимся к ним как к загранучреждениям [Китая], то есть они подпадают под нормативы Госдепартамента. Эти меры давно назрели. На протяжении многих лет эти так называемые СМИ были рупорами КПК и эти китайские СМИ становятся все более агрессивными", - полагает госсекретарь.

По данным Axios, в отношении пяти китайских СМИ в США "будут действовать меры, аналогичные тем, что Пекин" ввел против американских организаций в Китае. Так, им придется предоставлять списки своих сотрудников властям США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать в Госдепартаменте собственность, которой они владеют или берут в аренду. "Эти органы пропаганды свободно действуют в рамках открытой американской системы, в то время как журналисты на территории Китая сталкиваются с широкими ограничениями, - заключил Помпео. - Мы надеемся, что КПК пересмотрит свое отношение к журналистам внутри Китая".

В пресс-службе внешнеполитического ведомства США пока не ответили на просьбу ТАСС предоставить дополнительные сведения о данном решении.