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Выборы президента США - 2020

WSJ: Блумберг продаст свою медийную компанию в случае избрания президентом США

Газета ожидаемые суммы сделки по продаже Bloomberg LP не назвала

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг продаст свою медийную компанию Bloomberg LP, основанную им около 40 лет назад, в случае избрания президентом США. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на предвыборный штаб миллиардера.

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Согласно полученной информации, Блумберг намерен в случае победы на выборах президента в ноябре передать свое предприятие в доверительное управление трастовому фонду с конечной целью продать бизнес. Газета не называет ожидаемые суммы сделки.

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США внес изменения в порядок проведения общенациональных теледебатов, что позволяет Блумбергу принять в них участие. НКДП отменил правило о допуске к дебатам лишь тех претендентов, которые смогли собрать пожертвования на ведение предвыборной кампании минимум у 225 тыс. человек. Блумберг принципиально финансирует свою кампанию за собственный счет.

Политик вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года, израсходовав на агитацию в СМИ уже более $385 млн. Согласно последним оценкам Forbes, состояние бывшего мэра достигает почти $63 млрд.

Теги
СШАБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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