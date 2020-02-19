В ООН получили уведомление ПНС Ливии о приостановке переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецпредставитель генерального секретаря ООН Гасан Саламе получил уведомление Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о приостановке участия в работе военного комитета в Женеве в связи с обстрелом Ливийской национальной армией (ЛНА) порта Триполи. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель эмиссара и Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Жан Алам.

"Мы были официально уведомлены ПНС о его решении приостановить участие в проходящих в Женеве переговорах вследствие вызывающей сожаление атаки на морской порт Триполи", - отметил он.

Как подчеркнул Алам, МООНПЛ "вновь призывает стороны, особенно ЛНА, воздержаться от эскалации и провокаций". В миссии отмечают, что "ключевое значение для прогресса в межливийском диалоге, состоящем из трех треков", имеет "максимальная сдержанность" сторон. Гражданское население и инфраструктура не должны становиться мишенями, констатировал собеседник агентства.

Во вторник в Швейцарии стартовал второй раунд встреч Объединенного военного комитета ("5+5") Ливии, нацеленных на достижение долгосрочного прекращения огня. Первый раунд переговоров по военным вопросам прошел в Женеве 3-8 февраля. Военный комитет Ливии включает по пять представителей от каждой из сторон конфликта. Посредником на консультациях выступает Саламе.

Переговоры в рамках ливийского урегулирования охватывают, помимо военного, экономическое и политическое направления. Встреча по экономическим вопросам состоялась 9-10 февраля в Каире, а политические консультации были анонсированы в Женеве на 26 февраля.

Ситуация в Ливии

Во вторник ЛНА нанесла несколько ударов по порту Триполи. Как заявил ее представитель Халид аль-Махджуб, силы под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара уничтожили турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов для вооруженных группировок, прибывшее в нарушение международного эмбарго. Между тем официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что судно при обстреле не пострадало. В обнародованном позднее заявлении главного командования ЛНА указывается, что она "соблюдает соглашение о прекращении огня в Ливии, а удары наносятся по складам с оружием и боеприпасами в порту Триполи в целях ослабления боевой мощи наемников".

По данным ливийского Минздрава, в результате обстрелов порта погибли трое и пострадали пятеро гражданских лиц.

После произошедшего Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии распорядилась отвести на безопасное расстояние от порта нефтеналивные суда и отменить все операции по отгрузке сырья во избежание возможной гуманитарной и экологической катастрофы, к которой могли привести взрывы танкеров с сжиженным газом.