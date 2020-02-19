{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ООН получили уведомление ПНС Ливии о приостановке переговоров в Женеве

Официальный представитель эмиссара и Миссии ООН по поддержке в Ливии Жан Алам призвал стороны конфликта воздержаться от провокаций

ЖЕНЕВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецпредставитель генерального секретаря ООН Гасан Саламе получил уведомление Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о приостановке участия в работе военного комитета в Женеве в связи с обстрелом Ливийской национальной армией (ЛНА) порта Триполи. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель эмиссара и Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Жан Алам.

"Мы были официально уведомлены ПНС о его решении приостановить участие в проходящих в Женеве переговорах вследствие вызывающей сожаление атаки на морской порт Триполи", - отметил он.

Как подчеркнул Алам, МООНПЛ "вновь призывает стороны, особенно ЛНА, воздержаться от эскалации и провокаций". В миссии отмечают, что "ключевое значение для прогресса в межливийском диалоге, состоящем из трех треков", имеет "максимальная сдержанность" сторон. Гражданское население и инфраструктура не должны становиться мишенями, констатировал собеседник агентства.

Во вторник в Швейцарии стартовал второй раунд встреч Объединенного военного комитета ("5+5") Ливии, нацеленных на достижение долгосрочного прекращения огня. Первый раунд переговоров по военным вопросам прошел в Женеве 3-8 февраля. Военный комитет Ливии включает по пять представителей от каждой из сторон конфликта. Посредником на консультациях выступает Саламе.

Переговоры в рамках ливийского урегулирования охватывают, помимо военного, экономическое и политическое направления. Встреча по экономическим вопросам состоялась 9-10 февраля в Каире, а политические консультации были анонсированы в Женеве на 26 февраля.

Ситуация в Ливии

Во вторник ЛНА нанесла несколько ударов по порту Триполи. Как заявил ее представитель Халид аль-Махджуб, силы под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара уничтожили турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов для вооруженных группировок, прибывшее в нарушение международного эмбарго. Между тем официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что судно при обстреле не пострадало. В обнародованном позднее заявлении главного командования ЛНА указывается, что она "соблюдает соглашение о прекращении огня в Ливии, а удары наносятся по складам с оружием и боеприпасами в порту Триполи в целях ослабления боевой мощи наемников".

По данным ливийского Минздрава, в результате обстрелов порта погибли трое и пострадали пятеро гражданских лиц.

После произошедшего Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии распорядилась отвести на безопасное расстояние от порта нефтеналивные суда и отменить все операции по отгрузке сырья во избежание возможной гуманитарной и экологической катастрофы, к которой могли привести взрывы танкеров с сжиженным газом.

Теги
Ливия
Реклама на ТАСС
Британия вводит балльную иммиграционную систему для привлечения квалифицированных кадров
По словам министра внутренних дел Прити Пател, такая инициатива позволит стимулировать экономический рост страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС