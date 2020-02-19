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Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 17 годам тюрьмы

Ли Мён Бака признали виновным в присвоении средств и получении взяток

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Высший суд Сеула признал бывшего президента Республики Корея Ли Мён Бака (2008-2013 годы) виновным в присвоении средств и получении взяток в особо крупном размере. Как сообщило в среду агентство Yonhap, бывшему руководителю страны выбрана мера пресечения в виде тюремного заключения сроком на 17 лет.

Помимо этого, 78-летнего Ли Мён Бака обязали выплатить штрафы на общую сумму около $15,7 млн. Он был взят под стражу в зале суда.

Прокуратура подозревала бывшего главу государства в присвоении средств компании производителя автомобильных запчастей DAS, крупнейшим акционером которой являлся Ли Мён Бак, а также в получении взяток от Samsung Electronics во время президентства.

Ли Мён Бак ранее отбывал наказание за ряд обвинений в коррупции и взяточничестве. 22 марта 2018 года он был взят под арест, а 5 октября того же года Высший суд Сеула приговорил его к 15 годам лишения свободы, однако в марте 2019 года он был освобожден из тюрьмы под залог ввиду ухудшившегося состояния здоровья.

Теги
Республика Корея
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