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Политический кризис в Венесуэле

В Китае призвали США прекратить применять санкции против партнеров Венесуэлы

В республике считают, что Вашингтон должен работать со всеми сторонами для нахождения пути политического урегулирования кризиса в этой стране

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство США должно прекратить применять санкции и меры принуждения против партнеров Венесуэлы. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду в ходе онлайн-брифинга прокомментировал слова спецпредставителя Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотта Абрамса о том, что американская администрация убеждает Китай и Индию отказаться от закупок венесуэльской нефти.

"Независимо от изменений ситуации в Венесуэле, китайско-венесуэльское сотрудничество продолжится. Мы надеемся, что США смогут принять факты и перестанут применять санкции и меры принуждения. Они должны работать со всеми сторонами для нахождения пути политического урегулирования кризиса в Венесуэле и помочь этой стране вернуться на путь обычного развития", - сказал дипломат.

Теги
СШАВенесуэлаКитайПолитический кризис в Венесуэле
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