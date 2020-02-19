В Китае призвали США прекратить применять санкции против партнеров Венесуэлы

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство США должно прекратить применять санкции и меры принуждения против партнеров Венесуэлы. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду в ходе онлайн-брифинга прокомментировал слова спецпредставителя Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотта Абрамса о том, что американская администрация убеждает Китай и Индию отказаться от закупок венесуэльской нефти.

"Независимо от изменений ситуации в Венесуэле, китайско-венесуэльское сотрудничество продолжится. Мы надеемся, что США смогут принять факты и перестанут применять санкции и меры принуждения. Они должны работать со всеми сторонами для нахождения пути политического урегулирования кризиса в Венесуэле и помочь этой стране вернуться на путь обычного развития", - сказал дипломат.