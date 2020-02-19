МИД Испании не комментирует заявления США о работе Repsol с Венесуэлой

МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. МИД Испании пока не комментирует заявления властей США о том, что испанская нефтяная компания Repsol будет вынуждена во избежание санкций Вашингтона частично изменить свою деятельность, касающуюся Венесуэлы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве пиренейского королевства.

"На данный момент мы не комментируем [заявления США]", - уточнили в МИД.

Во вторник на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс сказал, что у Соединенных Штатов "будут дополнительные разговоры с представителями правительства Испании и Repsol". Он добавил, что компании "придется изменить некоторую свою деятельность, и это будет касаться и других иностранных нефтяных компаний в Венесуэле".

Представители вашингтонской администрации объявили во вторник о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Ранее Вашингтон заявлял, что рассматривает возможность применения санкций в отношении компаний, которые работают в Венесуэле, среди которых были названы "Роснефть", испанская Repsol и американская Chevron.

Испанская газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве страны сообщала, что власти королевства предупредили США о том, что Вашингтон не может ожидать расширения военного сотрудничества с Мадридом, угрожая испанским компаниям, а также вводя таможенные пошлины и санкции.