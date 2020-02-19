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Диалог России и Украины

Волкер назвал разумной позицию Зеленского в отношении России

Экс-представитель США по Украине подчеркнул, что Киеву необходимо показать свое стремление урегулировать конфликт

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает разумной политику, которую проводит по отношению к России украинский президент Владимир Зеленский, хотя по-прежнему считает, что Киев не должен идти ни на какие уступки.

В интервью изданию "Украинская правда" Волкер отметил, что смысл этой политики в том, чтобы показать миру стремление Украины урегулировать конфликт, вести переговоры, искать пространство для компромисса. "Я считаю, что это разумная тактика, потому что она предохраняет Украину от обвинений в ее адрес", - заявил он.

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"Вы же прекрасно знаете, что есть тенденция, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию, - пояснил Волкер. - А действия Зеленского не позволяют этому произойти". "Конечно, важно, чтобы у этой тактики был предел и она не приводила к уступкам в адрес России, - считает Волкер. - Но готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема - в Украине".

По его мнению, для Киева сейчас важно не допустить, чтобы на переговорах в нормандском формате он оказался в ситуации "все против Украины". Сейчас такой ситуации нет, поскольку, по словам Волкера, Германия по-прежнему твердо поддерживает Украину. "С Францией сложнее - она скорее ищет возможности развивать отношения с Россией", - считает экс-дипломат. - "Украине надо все время убеждаться в том, что ее позиция имеет поддержку. Иначе переговоры станут слишком сложными".

Бывший спецпредставитель США по Украине подверг критике предложенный в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности документ с идеями об урегулировании конфликта в Донбассе под названием "Двенадцать шагов к усилению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе". По его мнению, высказанные в нем предложения являются неприемлемыми. В документе, в частности, предлагалось изучить экономические возможности участия ЕС, России и западных компаний в восстановлении инфраструктуры востока Украины, а также аспекты ослабления санкционного режима против России.

Бывший американский дипломат Курт Волкер был назначен на пост спецпредставителя по Украине в июле 2017 года. В конце сентября он подал в отставку. Волкер был известен как сторонник жесткой политической линии США по отношении к России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Теги
УкраинаСШАРоссияДиалог России и УкраиныЗеленский, Владимир Александрович
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