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В США заявили, что готовы к диалогу с Ираном, если тот изменит свою политику

При этом госсекретарь США отметил, что Вашингтон продолжит оказывать "максимальное давление" на республику, в том числе "путем изоляции Тегерана на дипломатическом уровне"

ТАСС, 19 февраля. Вашингтон готов к переговорам с Тегераном при условии, что Иран "кардинально изменит" свою политику. С таким заявлением выступил в Аддис-Абебе в среду госсекретарь США Майкл Помпео. Его слова приводит агентство Reuters.

Помпео также подчеркнул, что США продолжат оказывать "максимальное давление" на Иран, в том числе "путем изоляции Тегерана на дипломатическом уровне".

Отношения Вашингтона и Тегерана резко обострились в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ на это Иран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

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