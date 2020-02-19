В СНБО назвали мир на Украине приоритетом в новой стратегии нацбезопасности

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Достижение мира на Украине является наивысшим приоритетом и главной задачей государства в новой стратегии национальной безопасности и обороны страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Стратегия предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залог развития страны. Но это не должно происходить ценой потери суверенитета и наших территорий", - приводит его слова офис президента Украины Владимира Зеленского.

Во вторник состоялось заседание СНБО, на котором был принят проект стратегии "Безопасность человека - безопасность страны". Теперь он передан на утверждение главе государства.

Документ базируется на трех ключевых принципах. Первый состоит в "сдерживании" (развитие оборонной промышленности и недопущение "вооруженной агрессии"). Вторым принципом является "устойчивость", под которым подразумевается способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям, связанным с безопасностью, и соблюдать устойчивое функционирование. Третьим названо "взаимодействие", то есть развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, в первую очередь с НАТО, ЕС и США, подчеркивается в сообщении.

"Конечной целью реализации стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право", - сказал Данилов.

Впервые новая стратегия национальной безопасности Украины была представлена на заседании СНБО в середине января этого года. Тогда пресс-служба президента сообщала, что она предполагает, в частности, меры по снижению напряженности в отношениях с Россией. "Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях", - отмечалось в январском сообщении.

В сегодняшнем комментарии секретаря СНБО отношения с Россией не упоминались.