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Глава МИД Эстонии заявил, что Таллин не планирует ратифицировать пограндоговор с Москвой

По словам Урмаса Рейнсалу, пограничная линия определена Тартуским мирным договором, который по-прежнему действует

ТАЛЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Нынешнее правительство Эстонии не планирует направлять в Рийгикогу (парламент) закон о ратификации пограничного договора с Россией. Об этом в среду заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу, выступая в законодательном органе.

"Пограничная линия определена Тартуским мирным договором и другими межгосударственными договорами. Пока не вступили в силу иные двусторонние или иные договоры, до тех пор, разумеется, действует прежний договор", - отметил глава МИД. "В нынешнем правительстве не приняты иные позиции, и оно в ближайшей перспективе не планирует направлять договор о границе в парламент", - подчеркнул Рейнсалу.

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском договоре 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

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ЭстонияРоссия
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