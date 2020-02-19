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В финской армии проведут эксперимент по совместному проживанию в казармах мужчин и женщин

До настоящего момента такое было возможно только в исключительных случаях, например, периоды учений

ХЕЛЬСИНКИ, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Финляндии проведет эксперимент по проживанию женщин и мужчин в общей казарме во время службы в армии.

"Минобороны 18 февраля выпустило приказ, в соответствии с которым эксперимент по совместному проживанию можно будет провести в 2020 и 2021 годах. Давших согласие на проживание в общих казармах мужчин и женщин будут размещать в одних и тех же помещениях", - говорится в сообщении министерства. При этом душевые комнаты и уборные по-прежнему будут раздельными. Участие в эксперименте будет добровольным, причем каждый согласившийся в любой момент, не сообщая о причинах, сможет отказаться от дальнейшего в нем участия.

В настоящее время совместное нахождение мужчин и женщин в казармах возможно только в период проведения учений или в других исключительных условиях, но не во время прохождения военной службы. В 1995 году был принят закон, согласно которому для женщин должны быть выделены отдельные помещения.

Ранее с инициативой рассмотреть вопрос совместного проживания неоднократно выступал финский Союз военнослужащих. По его мнению, так можно было бы преодолеть дискриминацию в отношении женщин в армии.

Согласно открытым источникам, финская армия насчитывает 30,5 тыс. человек. Ежегодно призывного возраста - 18-ти лет - в стране достигают более 20 тыс. юношей и примерно такое же число девушек. Последние в 1995 году получили возможность в добровольном порядке проходить военную службу, причем во всех родах и видах войск, в том числе в силах специального назначения. Призыв длится 165, 255 или 347 дней.

Военный призыв в Финляндии не охватывает жителей Аландских островов - шведоязычной автономии в составе республики.

В прошлом году более 1,2 тыс. женщин подали заявки на прохождение добровольной воинской службы в вооруженных силах Финляндии. К настоящему времени военную подготовку в сухопутных силах Финляндии прошли более 8,6 тыс. женщин.

 

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Финляндия
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