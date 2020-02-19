СМИ: турецкая армия начала отвод своих сил от сирийского приграничного селения Телль-Тамер

ТАСС, 19 февраля. Турция начала отводить свои воинские подразделения, дислоцированные в районе сирийского приграничного населенного пункта Телль-Тамер. Об этом в среду сообщил телеканал Al-Arabiya .

В ответ Турция вводит туда свои войска

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По поступающей информации, "турецкие воинские подразделения выходят из селений в районе Телль-Тамер". Причины передислокации турецких сил не указываются.

Телль-Тамер населен преимущественно христианами-ассирийцами. Наступление формирований сирийской вооруженной оппозиции, которые воюют на стороне турецких войск, привело к перемещению большого числа его жителей в провинциальный центр Хасеке, находящийся в 40 км. В ноябре прошлого года прекращение огня в Телль-Тамере было сорвано боевиками.