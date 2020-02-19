{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: турецкая армия начала отвод своих сил от сирийского приграничного селения Телль-Тамер

Причины передислокации турецких сил не указываются

ТАСС, 19 февраля. Турция начала отводить свои воинские подразделения, дислоцированные в районе сирийского приграничного населенного пункта Телль-Тамер. Об этом в среду сообщил телеканал Al-Arabiya.

На эту тему
Сирийская армия начала наступление в Идлибе. В ответ Турция вводит туда свои войска

По поступающей информации, "турецкие воинские подразделения выходят из селений в районе Телль-Тамер". Причины передислокации турецких сил не указываются.

Телль-Тамер населен преимущественно христианами-ассирийцами. Наступление формирований сирийской вооруженной оппозиции, которые воюют на стороне турецких войск, привело к перемещению большого числа его жителей в провинциальный центр Хасеке, находящийся в 40 км. В ноябре прошлого года прекращение огня в Телль-Тамере было сорвано боевиками.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Меркель заявила о невозможности сотрудничества с правыми партиями
Внутриполитический скандал в Германии разгорелся после выборов в парламент федеральной земли Тюрингия, на его фоне председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой прочили должность канцлера, объявила о том, что уйдет в отставку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС