Впервые в истории британских ВС парашютистом-десантником стала женщина

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Капитан-артиллерист Рози Уайлд стала первой женщиной в истории британских ВС, которая сумела завершить изнурительный 21-недельный курс и получить бордовый берет парашютиста-десантника. 28-летняя военнослужащая выдержала восемь испытаний, включая кулачный бой, известный как "молотьба", сообщает в среду газета The Times .

Этим испытанием завершалась неделя тестов. Оно представляет собой 60-секундное противостояние - "контролируемую физическую агрессию" - с противником аналогичного роста и веса. Новобранцы наносят друг другу удары, не защищаясь, чтобы проверить мужество и боевой дух. Еще одно испытание "trainasium" - действия испытуемых на высоте почти 17 метров, цель которого - проверить способность кандидата преодолевать боязнь высоты и его пригодность для прыжков с парашютом.

Необходимо также преодолеть в полной боевой выкладке и рюкзаком весом 16 кг 3,2-километровый марш менее чем за 18 минут, 16-километровый не более чем за 1 час 50 минут, и наконец марш длиной более 32 км менее чем за 4,5 часа. За все тесты, кроме одного, выставляются оценки. Не прошедшие "trainasium" отчисляются.

По словам командира 16-й воздушно-десантной бригады бригадира Джона Кларка, "с середины 1990-х годов женщин приглашали пройти этот курс". "Было несколько попыток выдержать испытание, но первой это удалось капитану Уайлд, - констатировал Кларк. - Она - первопроходец, и мы надеемся, что ее достижение вдохновит других женщин". "Их присутствие в армии сделает нас лишь сильнее", - добавил он.

Теперь Уайлд, как отметил бригадир, будет служить в силах поддержки 16-й воздушно-десантной бригады.

В октябре 2018 года британским женщинам по решению Минобороны было позволено служить в любых подразделениях вооруженных сил Соединенного Королевства, в том числе специального назначения. Двумя годами ранее в британских вооруженных силах был снят запрет на привлечение женщин на службу в подразделения, которые участвуют в выполнении боевых задач. Королевский бронетанковый корпус стал первым родом войск, который тогда начал набирать в свои ряды представительниц прекрасного пола. С тех пор в нем служили или прошли подготовку около 35 женщин.

В британской армии служат около 7 тыс. женщин, однако только 5% из них могут выдержать требования по физической подготовке, необходимые для ведения боя. Так, одним из нормативов является прохождение за два часа марш-броска протяженностью 13 км со снаряжением весом 25 кг.