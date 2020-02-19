Reuters: в Йемене произошел взрыв рядом с автомобилем министра обороны страны

ТАСС, 19 февраля. Число погибших при взрыве мины в Йемене рядом с автомобилем, в котором находился министр обороны страны Мухаммед аль-Макдиси, достигло шести. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.

Ранее телеканал Al Jazeera информировал о четырех жертвах взрыва, который произошел в районе Аль-Мушаджах на востоке провинции Мариб. Отмечалось также, что в результате инцидента "пострадали лица, сопровождавшие министра обороны".

Сам аль-Макдиси остался жив. По информации Reuters, министр не получил никаких ранений.

Нынешний инцидент - не первый подобный случай, связанный с йеменским министром обороны. В конце октября прошлого года взрыв произошел рядом со временным штабом армии Йемена, оборудованном в той же провинции Мариб. В то время глава оборонного ведомства проводил там совещание с армейским командованием. В результате взрыва погибли два военнослужащих. Глава ведомства не пострадал.