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Финансирование главных программ ЕС будет заблокировано без достижения сделки по бюджету

Речь идет о бюджете на 2021-2027 годы

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Финансирование главных программ Евросоюза будет заморожено, если главы государств и правительств сообщества не смогут в ближайшие дни достичь соглашения по семилетнему бюджету на 2021-2027 годы. Об этом заявил журналистам в Брюсселе в среду высокопоставленный представитель ЕС в преддверии экстренного саммита лидеров стран сообщества 20 февраля.

"Сделка должна быть достигнута сейчас. Без нее самые центральные программы будут лишены легальных основ для использования средств", - сказал он.

По словам дипломата, политика Брюсселя многое теряет от отсутствия соглашения по бюджетному плану. "Без сделки ЕС теряет много времени на переговоры, вместо того, чтобы решать существующие проблемы", - отметил он.

Ситуация ухудшается тем, что даже при достижении соглашения на саммите Совет ЕС должен будет получить одобрение от Европарламента. "Достижение сделки - еще не конец истории. Когда она будет достигнута, ее необходимо будет согласовать с Европарламентом. А это тоже будет сложно, понадобится время", - пояснил представитель ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель в конце января объявил о созыве экстренного саммита по семилетнему бюджету ЕС, так как переговоры между евроинститутами по этому вопросы были заморожены из-за серьезных разногласий. Согласно последнему предложению председательствовавшей во втором полугодии 2019 года в Совете ЕС Финляндии, объем финансирования бюджета сообщества должен достичь €1,08 трлн. Это составляет 1,07% суммарного ВВП государств ЕС. Позже глава Евросовета Шарль Мишель обновил финское предложение без существенных изменений, в связи с чем Европарламент уже заявил, что не одобрит его.

Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле 2014-2020 годов составил €1,087 трлн. Это примерно те же цифры, которые предлагает финская сторона на следующие семь лет. В нынешнем цикле эта сумма равна 1,03% суммарного ВВП сообщества.

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