Эмиссар Макрона заявил, что Франция хочет активизации диалога с Россией

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Развитие двусторонних отношений между Францией и РФ крайне необходимо в настоящее время, и Париж желает активизации диалога по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере безопасности, экологии, прав человека, энергетики и космоса. Об этом заявил в среду спецпосланник президента Франции по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон.

"Восстановление диалога с Россией приобрело крайнюю необходимость. Это центральный элемент того, что мы делаем", - подчеркнул он, выступая на заседании комитета по иностранным делам и безопасности в Сенате (верхней палате парламента).

По его словам, Франция должна налаживать диалог с Россией при поддержке других стран Европы, поскольку "до последнего времени Европа практически отсутствовала" на этом поле и ввела санкции в отношении РФ, но не уделяла большого внимания диалогу с ней. В то же время он добавил, что в последние годы Франция "делает меньше в плане двухсторонних отношений, чем многие европейские партнеры".

Широкий круг вопросов

"В диалоге с РФ мы хотим продвигаться по ряду направлений, как по наиболее привычным, так и по несколько более новым", - заявил Вимон. Он уточнил, что к первой группе относятся вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе, в том числе в сфере контроля над вооружениями, а также кибербезопасность.

"Мы хотим продвигать диалог и по другим вопросам - в области окружающей среды, особенно в том, что касается исследования и эксплуатации арктической зоны, мы также хотим говорить с российскими партнерами о том, что затрагивает космическую сферу, в частности о новых ракетах-носителях, мы хотим говорить об атомной энергетике. Мы хотим говорить о правах человека, о контактах гражданских обществ - "Трианонский диалог" был запущен в 2017 году после приезда господина Путина в Версаль", - напомнил Вимон.

Эмиссар президента Франции отметил, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Россией по урегулированию конфликтов в Европе, "в том числе на Украине и замороженных конфликтов в Грузии и Молдавии, а также между Арменией и Азербайджаном". Вимон добавил, что Франция также хочет общаться с РФ по теме Арктики, конфликтов в Сирии и Ливии. В случае с Ливией он привел в пример уже ведущиеся дискуссии между Москвой и Парижем, заявив, что Франция хочет сотрудничать не только на дипломатическом поле, но и на уровне разведслужб. "Нужна некая дипломатическая платформа, на которой с обеих сторон были бы представлены различные администрации, и которая позволила бы продвинуться дальше по некоторым темам", - сказал Вимон.

"Мы отмечаем рост присутствия РФ на Африканском континенте", - заявил он, уточнив, что речь идет о "скрытном, иногда менее скрытном присутствии" в Центральноафриканской Республике. Спецпосланник Макрона добавил, что перечисленные конфликты и прочие вопросы безопасности Франция готова активно обсуждать в стенах международных организаций вроде ОБСЕ или ООН.

Перспективы диалога

Вимон рассказал, что сейчас со стороны Франции представлены предложения по пяти ключевым направлениям диалога и ведется работа по созданию соответствующих рабочих групп. "По предложенным нами темам наши российские партнеры ответили собственной, несколько иной презентацией, также предложив пять основных направлений сотрудничества", - рассказал Вимон, уточнив, что многие идеи Франции в сфере безопасности нашли положительный отклик с российской стороны, хотя по другим пунктам имеются отличия.

"Сейчас <...> нам требуется сблизить две позиции, создав рабочие группы, которые позволят нам продвинуться. В ближайшие недели у меня будет встреча с моим коллегой, дипломатическим советником [президента РФ] Путина, послом Юрием Ушаковым, на которой мы постараемся окончательно договориться по вопросу о рабочих группах", - проинформировал он.

Эмиссар Макрона предупредил, что работа, начавшаяся в ноябре прошлого года, имеет долгосрочные цели, от нее не стоит ожидать результатов "как по мановению волшебной палочки". "Не стоит скрывать, что перед нами сложные переговорщики, которые не сдают позиций и с которыми нужно уметь играть, прилагая силу, что довольно непросто", - добавил он. Вимон выразил надежду, что в ближайшие месяцы стороны смогут добиться видимых улучшений, одним из первых примеров должно стать продвижение в урегулировании кризиса на Украине.