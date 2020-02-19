Госдеп надеется, что РФ поможет убедить Мадуро провести в Венесуэле президентские выборы

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Вашингтон надеется, что российские власти помогут убедить венесуэльского лидера Николаса Мадуро в необходимости проведения в стране президентских выборов. Об этом заявил в среду во время телефонного брифинга для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

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"Очень помогло бы, если бы российское правительство публично или в частном порядке <...> сказало бы режиму: "Посмотрите, стране наносится серьезный ущерб, пришло время провести президентские выборы и искать выход из этого кризиса", - сказал он.

При этом Абрамс подчеркнул, что американские власти считают выборы лучшим путем выхода из кризиса. "Президентские выборы - лучший выход, это мирный выход из нынешнего кризиса. Так что мы хотели бы надеяться, что российское правительство даст этот совет режиму Мадуро. <...> Это был бы очень позитивный вклад", - пояснил спецпредставитель США по Венесуэле.

"Цель [американских] санкций - изменить поведение, никогда не планировалось, что они будут действовать постоянно. В данном случае цель заключается в том, чтобы вовлечь режим Мадуро в переговоры о президентских выборах", - добавил сотрудник Госдепартамента.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.