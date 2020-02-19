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Политический кризис в Венесуэле

Госдеп не отрицает, что может ужесточить правила для венесуэльского телеканала Telesur

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что этот телеканал больше не является "источником новостей", а стал "аналогом китайских СМИ", в отношении которых ранее ужесточили правила деятельности на территории США

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пристально следят за профессиональной деятельностью сотрудников венесуэльского телеканала Telesur и не считают его "независимым источником новостей". Данный вопрос затронул в среду во время телефонного брифинга для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Его спросили, собирается ли Вашингтон ужесточать правила работы в США для телеканала Telesur по аналогии с принятым во вторник решением в отношении китайских СМИ. "У меня нет никаких заявлений в отношении Telesur, но мы очень внимательно следим за ним", - сказал дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

Он утверждал, что телеканал больше не является "источником новостей", а стал "аналогом китайских СМИ", в отношении которых во вторник внешнеполитическое ведомство ужесточило правила осуществления деятельности. "Он, как правило, отражает только мнение [венесуэльского] правительства, а по сути не является независимым источником новостей. Мы пристально следим за Telesur", - заключил Абрамс.

Telesur - южноамериканский новостной телеканал. Он имеет юридический статус акционерного общества, в котором 51% акций принадлежит правительству Венесуэлы, остальные акции принадлежат правительствам Аргентины, Кубы и Уругвая. Штаб-квартира основанного в 2005 году телеканала находится в Каракасе.

18 февраля США ужесточили правила осуществления деятельности на американской территории для пяти крупнейших государственных СМИ Китая - агентство "Синьхуа", телеканал CGTN, Международное радио Китая, газета "Чжунго жибао" и компания Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты "Жэньминь жибао". В отношении пяти китайских СМИ в США "будут действовать меры, аналогичные тем, что Пекин" ввел против американских организаций в Китае. Так, им придется предоставлять списки своих сотрудников властям США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать в Госдепартаменте собственность, которой они владеют или берут в аренду.

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СШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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