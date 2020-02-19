КС Украины счел неконституционной ликвидацию Верховного суда

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд Украины признал не соответствующей конституции страны ликвидацию Верховного суда в контексте судебной реформы 2016 года. Об этом говорится в решении суда, обнародованном в среду.

Таким образом, суд посчитал, что после судебной реформы изменение названия учреждения не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины (ВСУ). Кроме этого, КСУ признал неконституционным пункт 14 переходных положений закона "О судоустройстве и статусе судей", где идет речь о том, что, в частности, судьи Верховного суда имеют право принимать участие в конкурсе в новый Верховный суд.

Кроме того, КСУ признал неконституционным положение этого закона, в соответствии с которым право на получение ежемесячного пожизненного денежного содержания в размере, определенном этим законом, имеет судья, который прошел квалификационное оценивание или назначен на должность судьи по результатам конкурса. В другом случае судья должен получать 80% от размера заработной платы, предусмотренной законодательством 2010 года.

В то же время, КСУ признал конституционным конкурс в новый Верховный суд, а также обязал Верховную раду привести законодательство в соответствии с их решением.

В 2016 году в результате судебной реформы ВСУ подлежал ликвидации, как и высшие спецсуды. Затем был создан новый Верховный суд в результате конкурса, но процедура ликвидации судов продолжается.

Судьи ВСУ, большинство из которых не прошли конкурсные процедуры в Верховный суд, подали жалобу в КСУ.