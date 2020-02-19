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США и талибы еще не завершили выработку соглашения о сокращении насилия в Афганистане

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что переговоры продолжаются

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) еще не завершили выработку договоренностей о снижении уровня насилия в Афганистане. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"В настоящий момент процесс переговоров еще продолжается, власти США все еще активно взаимодействуют с переговорщиками от "Талибана", чтобы завершить выработку этих договоренностей", - сказал он.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что ожидаемое соглашение станет призывом к установлению режима прекращения огня между силами коалиции во главе с США и талибами, что станет основой для заключения мирной сделки в ближайшем будущем. Американские власти, как отметил телеканал, выступают за заключение первой части мирного соглашения с талибами в связи с желанием президента США Дональда Трампа вывести войска из Афганистана. В рамках указанной сделки Вашингтон сможет сократить американский контингент с 12-13 тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих.

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АфганистанСША
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